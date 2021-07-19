МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники вновь повысили активность в сети, связанную с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале "Лаборатории Касперского": эксперты компании в июне выявили на 14% больше фишинговых интернет-ресурсов на эту тему, чем в мае. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

"В первом полугодии 2021 года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии, с марта 2020 по июль 2021 года, эксперты компании выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Специалисты также предотвратили более 1 миллиона случаев перехода пользователей на эти сайты. Одна из самых распространенных схем мошенничества – фейковые предложения о различных выплатах и проведении тестов на COVID-19 со скидкой.

"В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников — получить данные пользователей. Для этого часто используется фишинг: пользователь переходит по ссылке из объявления или письма и попадает на страницу, где его просят ввести персональную информацию и данные банковской карты", — рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко.

"Заполучив такие сведения, злоумышленники могут с их помощью, например, украсть деньги со счетов. Поэтому если вы видите сообщение на тему COVID-19, мы рекомендуем всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных сайтах", — добавил он.

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