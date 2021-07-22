МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Срок рассмотрения заявок на включение продуктов в реестр российского программного обеспечения (ПО) будет сокращен в два раза, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минцифры РФ. Минцифры запускает конкурсы на гранты для IT-проектов

"Срок рассмотрения заявок на включение в реестр сокращен более, чем в два раза и теперь составляет 25 рабочих дней, а в случае необходимости предоставления дополнительных сведений может быть увеличен не более, чем до 45 рабочих дней", — говорится в сообщении.

Минцифры указывает, что изменения стали возможны в связи с тем, что к оценке документов будет привлекаться специализированная экспертная организация. Кроме того, согласно сообщению министерства, в составе экспертного совета, который проводит экспертизу продуктов, будет увеличено число представителей ассоциаций разработчиков ПО.

"Профильные ассоциации увеличат долю в совете с 50% до 70%, это означает, что конкретное ПО будут рассматривать профессионалы в своих сегментах рынка", — отметила председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская, слова которой приводятся в сообщении.

Замглавы Минцифры России Максим Паршин подчеркнул, что в связи с введением для разработчиков российского ПО преференций при госзакупках и налогового маневра число заявок на включение в реестр увеличилось в несколько раз.

Президент РФ в прошлом году предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%. Для получения льгот компания должна получить аккредитацию в Минцифры РФ. В министерстве уточняли, что на получение льгот могут рассчитывать компании, которые получают 90% выручки от разработки и реализации программного обеспечения (ПО).