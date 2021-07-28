МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook за шесть месяцев 2021 года поднялась почти в два раза в годовом выражении и составила 19,892 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Турция хочет начать добычу газа в Черном море

Разводненная прибыль на акцию составила 6,9 доллара против 3,51 доллара годом ранее. Выручка социальной сети составила 55,248 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.

Чистая прибыль компании за второй квартал также поднялась в два раза в годовом выражении — до 10,396 миллиарда долларов. Разводненная прибыль по итогам отчетного периода составила 3,67 доллара на акцию против 1,82 доллара годом ранее, что выше прогноза в 3,04 доллара. Выручка за квартал увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении и достигла 29,077 миллиарда долларов при прогнозе в 27,85 миллиарда.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 28,58 миллиарда долларов, что в 1,6 раза превосходит показатель годом ранее. Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне 2021 года увеличилось на 7% в годовом выражении и составило 1,91 миллиарда человек. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении также на 7% — до 2,9 миллиарда пользователей на конец июня.

Компания сообщила, что ожидает замедления роста выручки в третьем и четвертом квартале. Facebook также ожидает, что капзатраты в 2021 году составят 19-21 миллиарда долларов. Акции Facebook на постмаркете дешевеют на 3,6%. В России могут вырасти цены на яблоки

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.