МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рынок онлайн-образования в России активно растет и может достигнуть нескольких сотен миллиардов рублей уже через пять лет, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина. Росстат сообщил о сокращении безработицы

По ее словам, если два года назад прогнозы мирового образовательного рынка к 2025 году были на уровне 320 миллиардов долларов, то уже год назад прогнозы показывали 400 миллиардов долларов.

"К 2025 году, я думаю, можно спрогнозировать где-то 600 миллиардов долларов, при этом российский рынок вырастет до нескольких сотен миллиардов рублей. Из них, я полагаю, процентов 80 – это точно будет рынок онлайн-образования", — сказала Яныкина.

На фоне такого роста нужно активно давать молодым и взрослым возможность обучаться профессиям, которые могут быть применимы на рынке образования будущего, добавила она. При этом в Университете 20.35 разделили понятия новых профессий и профессий будущего. Первые уже есть на рынке, но по ним нет профстандартов. Яныкина привела пример из сферы образования: к новым профессиям она отнесла специалистов в data science — науке о данных, образовательного data-инженера, цифрового методиста.

"Перспективные профессии или профессии будущего – это те профессиональные позиции, спрос на которые пока еще не отражается в запросах рынка труда, государства, но при этом он хорошо заметен в профессиональных сообществах", — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, все больше и больше таких специальностей возникает на стыке профессиональных областей – биология и IT, медицина и программирование, педагогика и педагогический дизайн. Сюда же относится data science, потому что без данных о человеке и его развитии невозможно спроектировать нормальную образовательную траекторию, заключила Яныкина.