МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка Mail.ru Group по МСФО во втором квартале 2021 года выросла на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 29,991 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Греф прокомментировал слухи о разделе активов Сбербанка и Mail.ru

Показатель EBITDA снизился на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,662 миллиарда рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% — до 2,288 миллиарда рублей.

"Наши стратегические приоритеты остаются неизменными, и мы подтверждаем свои цели на 2021 год — обеспечение выручки в размере 127-130 миллиардов рублей и улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении", — говорится в сообщении.

Выручка от рекламы во втором квартале выросла на 38,8% и составила 11,249 миллиарда рублей, выручка сегмента MMO-игр снизилась на 6%, до 9,523 миллиарда рублей, выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) сократилась на 2,3%, до 4,447 миллиарда рублей. Прочая выручка выросла на 62,5% в годовом выражении и составила 2,605 миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 22% — до 58,281 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 2,5% и составил 12,733 миллиарда рублей. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 23,3% — до 4,234 миллиарда рублей.