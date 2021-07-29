МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) во втором квартале увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ежедневная аудитория соцсети выросла на 1% и составила 47 миллионов пользователей, говорится в сообщении компании. Выручка Mail.ru во втором квартале выросла на 17,4%

Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 38,4 миллиона пользователей, увеличившись на 28% в годовом выражении. Ежедневная активная аудитория выросла на 60% и достигла 5,1 миллиона пользователей. Количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось во втором квартале на 74% в годовом сопоставлении, превысив 34,2 тысячи.

Количество пользователей, которые авторизуются в сервисах MRG с помощью единой учетной записи VK Connect (не считая авторизации на vk.com), увеличилось на 39% в сравнении с прошлым кварталом и превысило 40,7 миллиона.

Аудитория мобильных игр во втором квартале выросла на 11% в годовом выражении. Количество проектов в каталоге мобильных игр "ВКонтакте" за тот же период выросло в 4,7 раза.

"ВКонтакте" продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе "Клипы", звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.