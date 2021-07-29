МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Facebook готовиться выпустить "умные" очки Ray-Ban, сообщил на телефонной конференции глава компании Марк Цукерберг. Чистая прибыль Facebook за первое полугодие выросла почти вдвое

"Заглядывая в будущее, следующим продуктом, который мы выпустим, будут наши первые "умные" очки Ray-Ban, сделанные в партнерстве с EssilorLuxottica", — приводит издание The Verge слова Марка Цукерберга. При этом точные сроки выпуска очков Цукерберг не назвал.

Функции, которые будут у очков остаются неизвестными, но глава Facebook назвал их частью "пути… к полноценным очкам дополненной реальности в будущем".

О планах создать "умные" очки Facebook объявил в сентябре 2020 года.

EssilorLuxottica — французско-итальянская многонациональная корпорация, основанная в 2018 году в результате слияния итальянской Luxottica и французской Essilor. Компания является одной из ведущих групп в области разработки, производства и реализации офтальмологических линз, оптического оборудования и очков, владеет более чем 20 премиальными брендами, включая такие как Oakley, Michael Kors, LensCrafters и Ray-Ban.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.