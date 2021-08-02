МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Судебный участок 422 Таганского района Москвы 26 августа рассмотрит протокол на мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора Калви перенесли на 5 августа

"Рассмотрение протокола назначено на 26 августа в 12.00", — сказали в инстанции.

Протокол на WhatsApp LLC зарегистрирован по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Статья предусматривает ответственность за отказ при сборе персональных данных россиян обеспечить их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, ее санкция — штраф до шести миллионов рублей.

Ранее за аналогичные нарушения уже были оштрафованы Google, Twitter и Facebook, которому принадлежит компания WhatsApp Inc.