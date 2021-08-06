Выручка китайской Huawei в первом полугодии снизилась на 29,4%
Выручка китайской Huawei в первом полугодии снизилась до $50 млрд
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2021 года снизилась на 29,4% в годовом выражении и составила 320,4 миллиарда юаней (около 50 миллиардов долларов), сообщила компания.
Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 9,8%.
Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла.
"Наша цель — выжить и сделать это уверенно. Мы будем выполнять эту цель, создавая практическую ценность для наших клиентов и партнеров. Несмотря на снижение доходов от нашего потребительского бизнеса, вызванное внешними факторами, мы уверены, что наш оператор и бизнес будут продолжать неуклонно расти", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Эрика Сюй (Eric Xu).
Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
https://1prime.ru/itb/20210806/834390319.html
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