МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2021 года снизилась на 29,4% в годовом выражении и составила 320,4 миллиарда юаней (около 50 миллиардов долларов), сообщила компания. Huawei выбыла из ТОП-5 поставщиков смартфонов на рынке КНР

Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 9,8%.

Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла.

"Наша цель — выжить и сделать это уверенно. Мы будем выполнять эту цель, создавая практическую ценность для наших клиентов и партнеров. Несмотря на снижение доходов от нашего потребительского бизнеса, вызванное внешними факторами, мы уверены, что наш оператор и бизнес будут продолжать неуклонно расти", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Эрика Сюй (Eric Xu).

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.