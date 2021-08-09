МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) добавила возможность оставлять под сообщениями своих пользователей не только "лайки", но и различные эмоциональные "реакции", говорится в сообщении компании. Пользователей научили, как восстановить удаленную переписку в "ВКонтакте"

"Посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость — реакции помогут показать чувства откровенно", — пояснила соцсеть на своей странице.

Компания отметила, что пользователи уже не раз просили добавить дополнительные кнопки, позволяющие более полно выражать свое отношение к публикациям.

Обновление запускается постепенно, поэтому на данном этапе использование "реакций" пока доступно не всем пользователям, кроме того, их набор пополняется по мере того, как друзья и подписчики пользователя оставляют различные "эмоции" под его постом, добавили в компании.