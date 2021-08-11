МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) составила 466 миллионов долларов, в 2,2 раза превысив показатель годичной давности, говорится в отчетности компании. Uniper потерпела убытки в первом полугодии против прибыли годом ранее

"За три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года группа Lenovo достигла рекордных показателей по всем трем направлениям бизнеса. Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордного уровня", — говорится в сообщении.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,53 доллара против 1,76 доллара за три месяца годом ранее. Выручка Lenovo в годовом выражении при этом выросла на 27% — до 16,929 миллиарда долларов.

"Говоря о перспективах, компания видит сохраняющиеся возможности для устойчивого роста и повышения прибыльности своего бизнеса в таких областях, как вертикальные решения, инфраструктурные решения, ПК премиум-класса и смежные устройства, не относящиеся к ПК, такие как планшеты, смартфоны, встроенные вычисления и другие интеллектуальные устройства", — отмечает компания.

Акции компании на торгах в Гонконге дорожают почти на на 7%.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.