МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американская компания по разработке программного обеспечения (ПО) в области информационной безопасности и защиты информации NortonLifeLock достигла соглашения о слиянии с компанией-разработчиком ПО в сфере информбезопасности Avast, сумма сделки оценивается более чем в 8 миллиардов долларов, сообщают компании. Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона

"NortonLifeLock…и Avast… рады объявить о том, что они достигли соглашения относительно условий рекомендованного слияния Avast с NortonLifeLock в виде рекомендованного предложения со стороны NortonLifeLock на текущий и будущий акционерный капитал в форме обычных акций компании Avast", — говорится в сообщении.

Компании уточняют, что по условиям соглашения акционеры Avast получат право на получение акций нового выпуска NortonLifeLock и денежного возмещения. В рамках слияния, как указывается в сообщении, текущий и будущий акционерный капитал в форме обычных акций компании Avast оценивается в размере от 8,1 до 8,6 миллиарда долларов, в зависимости от решения акционеров.

"Эта сделка — огромный шаг вперед в обеспечении кибербезопасности клиентов, в конечном итоге она позволит нам воплотить наше представление о защите и расширении возможностей людей, чтобы они могли вести жизнь в кибепространстве в безопасности", — заявил гендиректор NortonLifeLock Винсент Пилетт, слова которого приводятся в сообщении. Lenovo заявил о рекордной прибыли в первом квартале 2020-21 фингода

В июле Avast сообщала, что ведет переговоры о слиянии с NortonLifeLock. Заявление компании появилось после того, как газета Wall Street Journal написала о том, что NortonLifeLock ведет переговоры о покупке Avast. Как писало издание, рыночная капитализация Avast составляет примерно 7,2 миллиарда долларов, а сумма сделки может превысить 8 миллиардов долларов.

Avast — одна из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих защитное ПО. Основана в 1991 году в Чехии. Одними из крупнейших рынков для Avast являются США и Канада, Бразилия, Франция, Россия и Германия.

NortonLifeLock, ранее известная как Symantec, является американской компанией-разработчиком программного обеспечения и услуг в области кибербезопасности. Штат превышает 3,6 тысячи человек.