МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation в первом квартале 2021-2022 финансового года (завершился 30 июня) получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 17,996 миллиарда иен (162,4 миллиона долларов) против убытка в 11,348 миллиарда иен (102,4 миллиона долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании. Lenovo заявил о рекордной прибыли в первом квартале 2020-21 фингода

Прибыль на акцию составила 39,6 иены (0,35 доллара) против убытка в 25,02 иены (0,23 доллара) год назад. Выручка компании выросла на 25% в годовом выражении и составила 747,86 миллиарда иен (6,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 14,5 миллиарда иен (130,9 миллиона долларов) против убытка годом ранее в 12,635 миллиарда иен (114 миллионов долларов).

В Японии, на которую приходится чуть более половины выручки Toshiba, показатель вырос на 2%. В Европе продажи выросли в 1,6 раза, а в странах Северной Америки — на 40%.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2021-2022 финансового года на уровне 3,25 триллиона иен (29,3 миллиарда долларов), операционную прибыль — 170 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов), чистую прибыль — 110 миллиардов иен (993 миллиона долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.