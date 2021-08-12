"Касперский" рассказал, сколько случаев мошенничества было предотвращено в первом полугодии
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в России в первом полугодии 2021 года, "Касперский" предотвратил более 36 миллионов попыток пользователей перейти на фишинговые сайты, говорится в сообщении банка.
Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" за первое полугодие 2021 года.
"За первые шесть месяцев 2021 года в "Лаборатории Касперского" предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты", — говорится в сообщении. При этом почти треть сайтов является скамерскими (скам — вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают денежное вознаграждение, для получения которого необходимо оплатить комиссию).
Специалисты банка, в свою очередь, также зафиксировали рост фишинговых ресурсов, в первой половине 2021 года было выявлено и заблокировано более 5,5 тысячи мошеннических сайтов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях, мимикрирующих под бренд банка.
По данным экспертов "Лаборатории Касперского", чаще всего злоумышленники либо предлагают выплаты от банков, либо запрашивают подтверждение данных для входа в личный кабинет, якобы для предотвращения взлома. Кроме того, ВТБ отмечает рост числа случаев, когда мошенники под видом сотрудников банка предлагают оформить кредит и перевести полученные средства на якобы защищенные банковские счета.
Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты в том числе советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не предоставлять третьим лицам одноразовый код из СМС и push-уведомлений, использовать решения для определения спам-номеров и предотвращения перехода на фишинговые сайты и обращаться в банк при обнаружении факта мошенничества.
https://1prime.ru/itb/20210812/834431241.html