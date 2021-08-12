МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в России в первом полугодии 2021 года, "Касперский" предотвратил более 36 миллионов попыток пользователей перейти на фишинговые сайты, говорится в сообщении банка. Эксперты по кибербезопасности рассказали, сколько живут фишинговые сайты

Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" за первое полугодие 2021 года.

"За первые шесть месяцев 2021 года в "Лаборатории Касперского" предотвратили более 36 миллионов попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые сайты", — говорится в сообщении. При этом почти треть сайтов является скамерскими (скам — вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают денежное вознаграждение, для получения которого необходимо оплатить комиссию).

Специалисты банка, в свою очередь, также зафиксировали рост фишинговых ресурсов, в первой половине 2021 года было выявлено и заблокировано более 5,5 тысячи мошеннических сайтов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях, мимикрирующих под бренд банка.

По данным экспертов "Лаборатории Касперского", чаще всего злоумышленники либо предлагают выплаты от банков, либо запрашивают подтверждение данных для входа в личный кабинет, якобы для предотвращения взлома. Кроме того, ВТБ отмечает рост числа случаев, когда мошенники под видом сотрудников банка предлагают оформить кредит и перевести полученные средства на якобы защищенные банковские счета.

Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты в том числе советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не предоставлять третьим лицам одноразовый код из СМС и push-уведомлений, использовать решения для определения спам-номеров и предотвращения перехода на фишинговые сайты и обращаться в банк при обнаружении факта мошенничества.