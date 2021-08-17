МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Биометрию пока нельзя в полной мере использовать для финансовых операций, но собирать её и работать с ней надо, так как за таким способом аутентификации – будущее, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Эксперт объяснил, почему беременные женщины не могут применять биометрию

По его словам, главный вопрос – уровень доверия к оцифровке биометрии. Есть две проблемы – ошибки первого и второго рода. "Что это значит? Например, вы хотите разблокировать телефон по отпечатку пальца, а он вас не узнает – это пример ошибки первого рода. А если в ваш телефон по отпечатку сможет войти другой человек – это ошибка второго рода. Вероятность таких ошибок 10%. Это много", — пояснил эксперт.

Таким образом, отпечатка пальца для проведения финансовой операции недостаточно, отметил Голованов. Кроме того, сами биометрические особенности у человека меняются. Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходит некоторые изменения в сетчатке глаза, рассказал эксперт.

Можно комбинировать биометрию, например, к отпечатку пальца добавлять голос, это снижает вероятность ошибки, отметил Голованов. Но даже в этом случае ещё нельзя использовать биометрию для финансовых операций, считает он.

"Но за биометрией – будущее. Кроме того, сканеры и алгоритмы оцифровки постоянно совершенствуются. Возможно в будущем мы и дойдем до подтверждения транзакций по биометрии, но сейчас этого делать нельзя. Но при этом собирать биометрию и работать с ней надо", — отметил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.