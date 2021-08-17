МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Московская биржа впервые в России запустит торги фьючерсами на ценные бумаги китайских компаний: с 24 августа начнут торговаться фьючерсы на депозитарные расписки Alibaba и Baidu, сообщает торговая площадка. Российский рынок акций установил новый исторический максимум

"24 августа 2021 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на депозитарные расписки Alibaba и Baidu. Это первые фьючерсные контракты на ценные бумаги китайских компаний на биржевом рынке России", — говорится в сообщении.

Новые инструменты пополнят линейку биржевых производных инструментов на фондовые активы и откроют новые торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках, отмечает биржа.

Участникам рынка будут доступны фьючерсные контракты с исполнением в сентябре и декабре 2021 года. Торговые коды – BABA (Alibaba) и BIDU (Baidu). Лот контракта – одна депозитарная расписка, шаг цены – 1 российский рубль, котировка – в рублях за депозитарную расписку. Одновременно в торгах будут доступны две серии фьючерсов с ежеквартальным исполнением в третью пятницу месяца в вечерний клиринг.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия".

Baidu, Inc. – китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система, и активно развивающая технологии искусственного интеллекта и автономного вождения.