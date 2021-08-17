МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Роскомнадзор выиграл у Google суд по блокировке роликов на YouTube

"Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Это первый протокол из пяти новых. Четыре из них связаны с неудалением запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ), один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремистской деятельности (часть 4 той же статьи).

В конце мая по трем аналогичным протоколам компания была оштрафована на 6 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (часть 2 статьи 13.40 КоАП).

В июле суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации персональных данных россиян — по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ с компании взыскали 3 миллиона рублей.