МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал компанию Google еще на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Таким образом, общая сумма штрафов компании в России выросла до 28,5 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказе локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным… по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в 2 миллиона рублей", — сказала Гуринчук.

Позднее сегодня будут рассмотрены еще два протокола за аналогичные нарушения. О каких именно запрещенных материалах идет речь, не раскрывается.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.