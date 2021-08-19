Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей
Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал компанию Google еще на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Таким образом, общая сумма штрафов компании в России выросла до 28,5 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказе локализовать персональные данные россиян на серверах в России.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным… по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в 2 миллиона рублей", — сказала Гуринчук.
Позднее сегодня будут рассмотрены еще два протокола за аналогичные нарушения. О каких именно запрещенных материалах идет речь, не раскрывается.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://1prime.ru/itb/20210819/834482690.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте