МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple на фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения новых штаммов снова откладывает срок возвращения сотрудников в офис — теперь, как минимум, до января, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо руководства сотрудникам компании. СМИ: Uber откладывает возвращение сотрудников в офисы

"Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график возобновления офисной работы за месяц до того, как сотрудники должны будут вернуться в офис", — пишет агентство. Предполагается, что сотрудники будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

Apple уже откладывала срок возвращения сотрудников в офис — в июле компания называла октябрь месяцем, когда работники вернутся в офис. До этого, в июне предполагалось, что компания с сентября начнет возвращать сотрудников в офисы как минимум на 3 дня в неделю.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.