МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Компания Microsoft в марте 2022 года увеличит стоимость продуктов, входящих в состав ее веб-сервиса для бизнеса Microsoft 365, сообщил корпоративный вице-президент подразделения компании Microsoft 365 Джаред Спатаро (Jared Spataro) в блоге Microsoft. СМИ: Apple откладывает возвращение сотрудников в офис до нового года

"Сегодня мы объявляем об изменении наших цен на Microsoft 365 – первое существенное обновление цен с момента запуска Office 365 десять лет назад. Эти обновленные цены отражают возросшую ценность, которую мы предоставили нашим клиентам за последние десять лет", — говорится в посте Спатаро.

В частности, стоимость базовой версии веб-сервиса Microsoft 365 Business составит 6 долларов на пользователя против 5 долларов, премиум версия подорожает до 22 долларов с 20 долларов. Пакет Office 365 E1 теперь будет стоить 10 долларов на пользователя, а не 8, Office 365 E3 – 23 доллара, Office 365 E5 – 38 долларов, а тариф Microsoft 365 E3 обойдется в 36 долларов на пользователя.

ПО подорожает с 1 марта 2022 года. Цены обновятся для пользователей во всем мире с учетом корректировок на местном рынке в определенных регионах.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.