МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей, сообщает Роскомнадзор. Сумма штрафов Google в России достигла 32,5 миллиона рублей

Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 миллионов рублей.

Суд рассмотрел административные протоколы в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории России базы данных российских пользователей.

"Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ", — говорится в релизе.

Кроме того, суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей в РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.