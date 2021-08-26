МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Google в 2021 году был оштрафован в России суммарно на 32,5 миллиона рублей, компания оплатила только штраф в размере 3,5 миллиона рублей за нефильтрацию поисковой выдачи, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать данные пользователей

"В 2021 году Роскомнадзором в отношении Google LLC составлено 15 административных протоколов, которые переданы в суд. Судом рассмотрено 13 дел, по которым Google оштрафован на сумму 32,5 миллиона рублей", — сообщило ведомство.

Ведомство указывает, что компания оплатила штраф за нефильтрацию поисковой выдачи в размере 3,5 миллиона рублей. Неоплаченными остаются штрафы за неудаление запрещенной информации (11 протоколов, штраф на общую сумму в размере 26 миллионов рублей) и штраф за отказ локализовать персональные данные граждан РФ на территории России в размере 3 миллиона рублей.