МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения, предписания и постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о привлечении к административной ответственности в отношении компании HeadHunter. WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать данные пользователей

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу крупнейшего российского сервиса по поиску работы на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

HeadHunter просил признать недействительными решение и предписание ФАС от 23 января 2020 года. Позже суд объединил в одно производство с этим еще одно заявление компании, в котором она оспаривала постановление службы от 16 июля 2020 года.

ФАС в декабре 2019 года признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции, установив, что он ограничивал использование сторонних сервисов автоматизированного подбора персонала и создавал препятствия разработчикам приложений для взаимодействия со своей базой данных. В частности, компании "Стафори" (разработчик сервиса "Робот Вера", конкурирующего с программой самого HeadHunter "Виртуальный рекрутер") было отказано в регистрации учетной записи, без чего невозможно использовать базу данных. ФАС предписала рассмотреть заявку "Стафори". HeadHunter отчиталась о росте выручки по МСФО во втором квартале

Сумма штрафа в материалах суда не уточняется. Комментируя ранее предписание ФАС, HeadHunter заявлял, что должен будет заплатить штраф, сумму которого служба определит в течение года после даты принятия решения. При этом компания ожидала его менее 1 миллиона рублей. Как подчеркивали в HeadHunter, ФАС пришла к выводу, что действия компании не ограничивают общую конкуренцию на российском рынке онлайн-рекрутинга, но нарушают интересы "Стафори", поэтому ведомство предписало рассмотреть их заявки на регистрацию продуктов в системе НН, если таковые будут представлены.

В середине апреля 2019 года ведомство возбудило антимонопольные дела против сервисов поиска работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, мотивируя это тем, что при работе с ними было ограничено использование программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного подбора персонала. В сентябре 2019 года ведомство сообщило, что закрыло дела в отношении Superjob и Rabota.ru.