МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Глава американской корпорации Apple Тим Кук получил от компании более 5 миллионов акций на общую сумму в 750 миллионов долларов по текущему курсу в качестве вознаграждения за работу в должности CEO и выполнения некоторых критериев эффективности, говорится в документе, опубликованном комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Безос вновь вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Кук занимает свою должность с августа 2011 года, до этого исполнял обязанности операционного директора. Ранее работал в том числе в IBM в течение 12 лет. Согласно документу, он получил 5,04 миллиона акций, чья стоимость суммарно составляет более 750 миллионов долларов.

Компания поясняет, что это заключительная часть бонуса, который Кук получает в рамках соглашения 2011 года.

При этом получение почти четверти из этого вознаграждения (1,12 миллиона из 5 миллионов) было привязано к показателю общего дохода акционеров компании от владения её акциями. Для того чтобы Кук получил эту часть вознаграждения в полном объеме, прирост такого дохода должен был быть в верхней трети среди всех компаний S&P 500 за последние три года. А он у Apple составил 191,83% при необходимых 72,26%, и компания стала 13-й из 442 компаний индекса.

Всего же за то время, что Кук руководит компанией, капитализация Apple выросла в семь раз — до 2,4 триллиона долларов с 350 миллиардов, и компания стала крупнейшей в мире. А стоимость одной акции поднялась почти до 150 долларов.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.