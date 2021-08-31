Facebook запретит доступ к Instagram пользователям без указанной даты рождения
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее", — говорится в релизе компании.
Facebook отмечает, что эта информации также поможет ограничить параметры управления рекламой для аудитории младше 18 лет.
"Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение", — сообщает компания.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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