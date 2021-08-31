МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в пресс-релизе компании. СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

"Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее", — говорится в релизе компании.

Facebook отмечает, что эта информации также поможет ограничить параметры управления рекламой для аудитории младше 18 лет.

"Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение", — сообщает компания.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.