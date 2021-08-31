СЕУЛ, 31 авг — ПРАЙМ. Южная Корея во вторник первая в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят таким владельцам маркетов приложений, как Google и Apple, навязывать разработчикам контента определенные способы оплаты, сообщается на сайте парламента страны. СМИ: Facebook расширит цензуру новостной ленты

Парламент Южной Кореи проголосовал за принятие поправок к Закону о телекоммуникационном бизнесе, которые "запрещают операторам маркетов мобильных приложений навязывать компаниям, предоставляющим мобильный контент, определенные способы оплаты". Также запрещается несправедливо удалять мобильный контент или откладывать его проверку.

Сейчас у Apple и Google действует 30% процентная комиссия для разработчиков, размещающих приложения в App Store и Google Store. Для тех разработчиков, что зарабатывают до миллиона долларов в год, действует комиссия 15%.

Наличие комиссии приводит к соответствующему повышению цен на цифровые товары в приложениях.

Так, пользователи iOS-устройств и разработчики обратили внимание ведомства на то, что в некоторых случаях купить товар (например, электронную книгу) дешевле на сайте продавца, потому что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. Facebook запретит доступ в Instagram для ряда пользователей

При этом корпорации не дают разработчикам предлагать альтернативные методы оплаты в приложениях, против чего активно выступили многие южнокорейские создатели контента.

Изменения в законодательстве предоставят разработчикам возможность прямо в приложениях предлагать своим пользователям другие варианты оплаты, помимо систем Apple и Google.

Закон вступит в силу после подписания президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как отметило агентство Рёнхап, маловероятно, что решение суда вызовет торговый спор с США.

Ранее в этом месяце американские сенаторы сами представили аналогичный законопроект, направленный на ограничение доминирующего контроля Apple и Google над своими магазинами приложений.

Еще в июле 36 штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android — Google Store. Это был уже третий по счету иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба США 30 августа вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Исправить нарушения Apple должна до 30 сентября.

Apple и Google выразили озабоченность по поводу изменений, утверждая, что разрешение других платежных систем может привести к рискам для безопасности и конфиденциальности пользователей.

Компании также пытались договориться с разработчиками приложений. По соглашению в одном из исков Apple заявила, что позволит разработчикам делиться информацией об альтернативных способах оплаты со своими пользователями.