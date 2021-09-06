МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Правительство продолжит создавать стимулы для IT-сектора

"Реализация данного плана придаст мощный импульс развитию нашей индустрии… В целом, у нас программа поддержки IT-отрасли, так называемый "второй пакет" мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать его утверждение", — сказал Шадаев.

"Второй пакет" должен быть не менее эффективным, чем первый. Очень важно, что к его проработке вы привлекли экспертов отрасли", — заявил в ответ Мишустин.

Кроме того, премьер-министр отметил, что в подобных вопросах обязательно нужно слушать мнение компаний, для которых создаются такие меры поддержки — они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития.

"Первый пакет" таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.