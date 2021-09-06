МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности, оказывающих услуги техподдержки и обеспечения информационной безопасности, сообщает ведомство. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

"ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭСЛаб", ООО "Нормос XXI", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Крастол" и в отношении ООО "Легион Про", ООО "Альфаком", ООО "Главный центр информационной безопасности", ООО "КСК Технологии", ООО "Интер-Технологии" и ООО "Ансер Про", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что основанием для возбуждения дел послужила информация, полученная от Генеральной прокуратуры РФ, и в ходе проверки в действиях этих организаций ФАС выявила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений.

"По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 миллиарда рублей", — добавляется в сообщении.

В том случае, если вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.