Mail.Ru: данные пользователей ICQ в безопасности, неполадки устраняются
Mail.Ru сообщил о частичном восстановлении сбоев в работе ICQ и о безопасности данных пользователей
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера ICQ (принадлежит компнаии Mail.Ru Group) сообщали о неполадках в работе приложения, компания частично их устранила, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ИТ-компании.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов, некоторые пользователи мессенджера ранее сообщали о неподалках в работе приложения. На 15.06 мск было зафиксировано 374 жалобы.
"Мы наблюдали временные неполадки, которые уже частично решены. Данные пользователей остаются в полной безопасности", — сообщили в пресс-службе.
https://1prime.ru/itb/20210913/834676302.html
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