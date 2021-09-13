МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера ICQ (принадлежит компнаии Mail.Ru Group) сообщали о неполадках в работе приложения, компания частично их устранила, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ИТ-компании. Российские банки могут подвергнуться хакерским атакам

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов, некоторые пользователи мессенджера ранее сообщали о неподалках в работе приложения. На 15.06 мск было зафиксировано 374 жалобы.

"Мы наблюдали временные неполадки, которые уже частично решены. Данные пользователей остаются в полной безопасности", — сообщили в пресс-службе.