МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Ростелеком" выступил с предложением запретить использование публичных DNS-серверов компаний Google, Cloudflare и сервиса DoH, пишет РБК.

По мнению "Ростелекома", это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам. При этом опрошенные изданием эксперты опасаются сбоев в работе различных мобильных приложений.

Запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов "в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет", соответствующее письмо было направлено в среду, 8 сентября. Текст документа был опубликован в Telegram-канале "ЗаТелеком", его подлинность изданию подтвердил представитель "Ростелекома", однако он не уточнил, кому он был адресован.

DNS это система доменных имен, она преобразовывает буквенный адрес страницы в интернете в IP-адрес конкретного устройства либо сервера. Публичные DNS-серверы Google и Cloudflare это интернет-сервисы указанных компаний, которые предоставляют доступ к общедоступным DNS-серверам. При его помощи можно ускорить загрузку веб-страниц, защититься от спуфинга.

На публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, он позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент. Поэтому пользователь, в том числе, может переходить на запрещенные в России сайта.