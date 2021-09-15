МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Наиболее распространенные случаи нарушения требований о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России — передача персональных данных — наблюдаются среди сотрудников салонов сотовой связи. Об этом сообщается в исследовании RTM Group, предоставляющей услуги в области ИТ, информационной безопасности и права, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В компании рассказали, что, проанализировав судебную практику, юристы RTM Group пришли к такому выводу: на сегодняшний день самыми распространенными случаями нарушения требований NDA являются копирование работниками салонов сотовой связи персональных данных абонентов и их передача третьим лицам по телефону, в смс-сообщениях, по электронной почте, вербально и любым другим способом. Эксперт объяснил, как мошенники могут воспользоваться чеком из магазина

Отмечается, что в суде также разбираются с неправомерным доступом работников банков и иных кредитных учреждений к персональным сведениям клиентов, а также доступом к банковским счетам клиентов в целях списания денежных средств или заключения фиктивных банковских договоров. Также судебные споры идут в связи с разглашением бывшими работниками ноу-хау и иной конфиденциальной информации коммерческого и производственного характера.

Эксперты добавили, что слушаются и дела о разглашении адвокатами сведений о своих доверителях и разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, одной из сторон договора.

"Можно с уверенностью сказать, что договор о неразглашении перестал быть формальным документом, который можно не принимать во внимание. Судебная система набрала достаточный опыт взысканий за нарушение NDA, чтобы эффективно разбираться в таких делах. Более того, суды все реже снижают размеры взысканий. Соответственно, владельцам бизнеса и руководству компаний необходимо внимательнее относиться к составлению текста таких соглашений, а рядовым сотрудникам – к соблюдению условий, чтобы избежать проблем в будущем", — заявил управляющий RTM Group Евгений Царев.

Всего за три года — с 2018 по 2020 год — количество судебных споров из-за нарушения обязательств по неразглашению информации ограниченного доступа или в отношении которой был введен режим коммерческой тайны в России составило 555 дел.