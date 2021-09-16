2021-09-16T14:10:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/itb/20210916/834715594.html
Google работает над устранением нарушений российских законов
ИТ-бизнес
Новости
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Google работает с регулирующими органами РФ для решения возникающих юридических вопросов, сообщил представитель компании. Материал дополняется. ПРАЙМ, 16.09.2021
google, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Google работает с регулирующими органами РФ для решения возникающих юридических вопросов, сообщил представитель компании.
Материал дополняется.