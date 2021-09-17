МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Компания Microsoft отключит для пользователей необходимость ввода пароля для разблокировки устройства, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Эксперты рассказали об уязвимости российских компаний перед хакерами

В ИТ-гиганте сообщили, что пользователям будет предложено установить на смартфон специальное приложение Microsoft Authenticator, которое позволит отказаться от паролей для входа на устройства с ОС Windows 10 и Windows 11. Официальный релиз приложения состоится 5 октября, одновременно с операционной системой нового поколения.

Пользователи, установившие приложение, должны включить в настройках учетной записи опцию "Учетная запись без пароля" в разделе дополнительных параметров безопасности. После этого компьютер получит возможность автоматически разблоикроваться в случае, если смартфон с установленным приложением находится неподалеку от него.