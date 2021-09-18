МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Популярным трендом уходящего лета в российском TikTok стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками, кроме того, в соцсети набирают популярность социально ответственные видео, говорится в рейтинге "Топ-30 русскоязычных TikTok-блогеров", подготовленном Brand Analytics специально для РИА Новости. Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией

Исследование основано на анализе более 2,3 миллиона русскоязычных сообщений (публикаций, содержащих текст на русском языке в описании ролика, а также в комментариях), опубликованных в TikTok в августе 2021 года. Текст внутри видео в рамках исследования не распознавался.

"Популярным трендом уходящего лета стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками. Хэштег #тревелэксперт набрал 188 миллионов просмотров. Тренд на travel-контент подтверждает популярность тега #путешествиязакадром, который уже получил 103 миллиона просмотров", — говорится в сообщении.

В трендах, согласно исследованию, также оказались видео по тегу #заготовки2021, в которых пользователи делятся лайфаками и рецептами заготовок своей бабушки, у тренда уже 57,6 миллиона просмотров, а в комментариях большое количество возрастных пользователей делятся своим опытом.

"Сегодня блогеры осознают свое влияние и стараются использовать популярность на благо: набирают популярность социально ответственные челленджи. Один из таких проходит с хэштегом #мамасказалаэтонормально, где пользователи рассказывают, как научились принимать свои особенности вопреки давлению окружающих", — добавили в исследовании.