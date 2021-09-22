МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны быть соблюдены в любом случае, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

В среду представители "Яндекса" и ФАС в арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф.

"Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании "Яндекс". Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства.

Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае", — прокомментировали РИА Новости в антимонопольной службе.

ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф.

В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.

Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса".

Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе.

"Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске.

Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.

В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников.

Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.