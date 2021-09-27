МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Приложение "Газпром-медиа" с видеороликами вертикального формата, с которыми работает известная во всем мире соцсеть TikTok, получит название Yappy, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга. Выявлены самые популярные тренды лета в российском TikTok

Отмечается, что мобильное приложение Yappy будет позволять создание, обмен и просмотр коротких вертикальных видео, хронометражем до 60 секунд. Основная аудитория проекта – пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, заинтересованы в саморазвитии и карьере и для которых важны личное признание и материальный успех. Релиз первой версии приложения запланирован на конец 2021 года. Перед стартом осенью пройдет финальное закрытое тестирование.

"Приложение Yappy ориентировано на две аудитории. В первую очередь, продукт нацелен на авторов контента. Для них уже в тестовой версии доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. В тестировании закрытой бета-версии приложения принимают участие блогеры, которые тестируют функционал и помогают собрать обратную связь по его улучшению. В среднем ежемесячно в тестировании принимают участие 300 блогеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что техническая служба и разработчики быстро выявляют ошибки и устраняют их, тем самым повышая работоспособность приложения. Эксперт дал совет, как подстраховаться на случай кражи мобильного номера

"Вторая аудитория — те, кто хочет просто смотреть видеоролики, ставить лайки, комментировать. Для комфортного пользовательского опыта проходит тестирование функций по формированию персональной видеоленты просмотра", — добавляется в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров, запуск платформы вертикальных видео является важным шагом для холдинга в реализации цифровой стратегии развития.

"Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт. Причем, центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента. Для них мы разработали удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов. А для тех, кто хочет просто смотреть видео, мы внедряем рекомендательные сервисы. Приложение уже прошло главные этапы бета-тестирования, сейчас идут финальные доработки", — отметил Жаров.

После релиза первой версии приложения будут выходить обновления с новым и интересным функционалом, опираясь на обратную связь пользователей, рассказали в холдинге.