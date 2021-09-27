МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое представительство в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. "Русский TikTok" получил название Yappy

"Главный офис Likee находится в Сингапуре, и вскоре мы планируем открыть представительство в России", — сообщили в пресс-службе.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как указали в пресс-службе, Likee "работала с Роскомнадзором и добровольно прошла регистрацию как социальная сеть". Для обнаружения и устранения контента, который противоречит принципам сообщества Likee, в соцсети действует механизм, усиленный технологией искусственного интеллекта. В августе этого года за несоблюдение принципов соцсеть удалила более 130 тысяч роликов. Роскомнадзор начал вести реестр крупных соцсетей

"Помимо прочего, запрещены видео с изображением насилия, преступного или опасного поведения, незаконной деятельности, опасных людей и организаций, а также содержащие недостоверную информацию или разжигающие ненависть", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Likee действует функция родительского контроля, которая позволяет "фильтровать контент несовершеннолетнего", в частности, блокировать публикации и просмотр определенных роликов. К концу года соцсеть планирует усовершенствовать искусственный интеллект "для еще более эффективной фильтрации контента", обновить частный режим и упростить процесс подачи жалоб от пользователей.

Likee — социальная сеть для создания и распространения коротких музыкальных видеоклипов с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.