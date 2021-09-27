ПЕКИН, 27 сен — ПРАЙМ. Технологическая компания Huawei заняла первое место в рейтинге крупнейших китайских частных компаний 2021 года, обнародованном всекитайской федерацией промышленности и коммерции. Likee планирует открыть представительство в России

Как отмечается в рейтинге, операционный доход Huawei за 2020 год достиг 891,3 миллиарда юаней (137,9 миллиарда долларов), вторую строчку рейтинга занял онлайн-ритейлер JD.com c доходом в 768,6 миллиарда юаней (118,9 миллиарда долларов), замыкает тройку лидеров Hengli Group, ведущая бизнес в различных сферах, включая текстильную промышленность и нефтехимию (695,3 миллиарда юаней или 106,6 миллиарда долларов).

Также в первую пятерку топ-500 частных китайских компаний вошли Zhengwei International Group и Alibaba Group.

При составлении рейтинга всекитайская федерация промышленности и торговли оценила 5785 компаний с годовым операционным доходом более 500 миллионов юаней (около 77,37 миллиона долларов). В рейтинге этого года порог входа для компаний в топ-500 достиг 23,5 миллиарда юаней (3,6 миллиарда долларов) годового операционного дохода, что на почти на 3,3 миллиарда юаней (510 миллионов долларов) больше, чем в прошлогоднем рейтинге.

Как отметили в федерации, на сегодняшний день в Китае насчитывается 98 предприятий с совокупными активами более 100 миллиардов юаней (15,4 миллиарда долларов), это на 18 предприятий больше, чем в предыдущем году.