МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Instagram приостанавливает разработку версии Instagram Kids, предназначенной для детей младше 13 лет, говорится в сообщении социальной сети. Likee планирует открыть представительство в России

"Пока мы приостанавливаем разработку Instagram Kids… Критики Instagram Kids сочтут это признанием в том, что проект — это плохая идея. Но это не так. Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие опыта, который соответствует их возрасту и который разработан специально для них, намного лучше, чем то, что есть сейчас", — говорится в релизе.

"Мы используем это время, чтобы поработать с родителями, экспертами и властями, для того чтобы продемонстрировать им ценность и необходимость данного продукта", — добавляет компания.

Предполагается, что в "детской" версии Instagram не будет рекламы, а контент и функции будут соответствовать возрасту пользователя. На подключение к соцсети понадобится разрешение родителей. Кроме того, родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении, а также кто отправляет им сообщения.

"Важная часть нашей разработки Instagram Kids — это возможность для родителей контролировать использование Instagram их детьми", — подчеркнула компания, добавив, что намерена продолжать работу в этом направлении. "Мы продолжим нашу работу, расширим возможные инструменты, чтобы позволить родителям контролировать учетные записи своих детей", — говорится в сообщении.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.