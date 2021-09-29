МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Социальная инженерия представляет собой большую опасность, нежели вредоносные программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров. Троянцы-шифровальщики стали чаще тревожить пользователей в пандемию

"Сейчас людей губит не техника, не вредоносные программы, а обычная элементарная социальная инженерия. Это бытовое мошенничество, когда вас обманом побуждают что-то сделать: скачать и установить что-то, предоставить доступ, дать информацию о своих банковских счетах и так далее", — сказал Шаров.

Он отметил, что подобные преступления происходят не внутри коммуникационных технологий, а при помощи них. Жертва не имеет визуального контакта с собеседником, не понимает, кто с ней разговаривает — мошенники этим пользуются.

"Могу назвать такое правило: не доверяйте ничему, никакой информации, которая вам приходит из интернета…. Если вы не будете ничему верить — вы будете защищенным", — отметил Шаров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.