МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Покупатели новых iPhone 13 сталкиваются с запаздыванием доставки смартфонов из-за внедрения Apple новой функции камеры, а её компоненты собираются во Вьетнаме, подверженном жёстким ковидным ограничениям, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эксперт рассказал, что опаснее вирусов и вредоносных программ

"Перебои в основном связаны с ограничением поставок модулей камер для четырех моделей iPhone 13, поскольку большая часть его компонентов собирается во Вьетнаме", — приводит газета слова источников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что сложности, в частности, возникли из-за того, что Apple решила использовать новую оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика (OIS) на всех четыре моделях нового iPhone, тогда как раньше она использовалась только в дорогой модели iPhone 12 Pro Max. Это вынудило поставщиков компонентов, большая часть которых находится во Вьетнаме, наращивать производство при серьезных ограничениях из-за коронавируса.

Источники издания добавили, что ситуация с доставкой новых iPhone может улучшиться в середине октября, поскольку производство на одном из ключевых заводов по производству модулей камер смартфона на юге Вьетнама постепенно возобновилось после нескольких месяцев периодических перебоев.

Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную "челку" — вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.