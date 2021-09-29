МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon сообщил во вторник о создании домашнего робота Astro, говорится в сообщении компании. СМИ рассказали о проблемах с производством нового iPhone

"Сегодня мы рады представить то, над чем мы работали, — нашего первого робота для дома. Мы назвали его Astro", — говорится в пресс-релизе компании.

Компания отмечает, что робот разработан, чтобы помогать в решении ряда задач, таких как наблюдение за домом и поддержание связи с семьей. Он объединяет новые достижения в области искусственного интеллекта, машинного распознавание образов, сенсорных технологий, функций распознания голоса и периферийных вычислений. Робот передвигается по дому на трех колесах, может использоваться для переноса вещей из комнаты в комнату, видеочата и воспроизведения музыки.

Astro при этом будет ограниченно доступен — компания планирует начать рассылку специальных приглашений и доставку устройств клиентам в США в конце этого года.

Согласно релизу, Astro будет стоить 1449,99 доллара, но в рамках специальной программы он будет доступен по базовой цене в 999,99 доллара.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.