МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о государственно измене сообщила РИА Новости представитель суда Анастасия Романова.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Материалы дела, как и в подавляющем большинстве подобных ситуаций, находятся под грифом секретности.

Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на период от 12 до 20 лет.

Сегодня утром компания Group-IB в пресс-релизе сообщила, что 28 сентября "в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия", компания продолжает работу в обычном режиме.

Group-IB — международная компания-разработчик решений для выявления и предотвращения кибератак, выявления мошеннических схем, исследования преступлений, связанных с высокими технологиями, и защиты интеллектуальной собственности в сети.