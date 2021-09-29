МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене

Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Титов отметил, что "нет ничего хуже этого состава преступления", потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.

"Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар", — сказал Титов, чьи слова передал РИА Новости его аппарат.

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.