МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского суда Москвы об аресте основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, выдвинутые обвинения компания не комментирует, однако ее сотрудники уверены в невиновности своего руководителя, говорится в заявлении Group-IB. Песков прокомментировал арест Сачкова

На ближайшее время руководство компанией примет на себя ее сооснователь и технический директор Дмитрий Волков. Group-IB также указывает, что все ее подразделения работают в штатном режиме.

"На данный момент юристы Group-IB… изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября 2021 года в отношении основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова", — говорится в заявлении.

"Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует, в связи с проведением процессуальных действий. Также сообщается, что второй основатель компании Дмитрий Волков возьмет руководство компанией на себя на ближайшее время", — добавляется в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.