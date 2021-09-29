МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Судья мирового суда Таганского района Москвы в среду дал отсрочку до 4 октября компании Facebook для оплаты назначенного ей 26-миллионного штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 года заявления "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 миллионов рублей, удовлетворены, "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Ранее в суде сказали, что в последний день срока для добровольной уплаты штрафов на 26 миллионов рублей компания подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств.

Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.