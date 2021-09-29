МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам, сообщается в пресс-релизе компании.

"В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, просматривая какие-либо изображения, пользователи могут нажать иконку "Объектив" и ввести запрос, чтобы найти похожие изображения в других категориях. Google отмечает, что это поможет с поиском определенных товаров в большем количестве магазинов.

Также Google вводит систему, которая будет ранжировать информацию по степени ее достоверности и надежности. Пользователям будет доступна дополнительная информация об источниках, теме, а также отзывы о вебсайте с других страниц.

Кроме того, ИИ позволит пользователям с помощью карт получить доступ к информации, связанной с экологической обстановкой в локации. В частности, в октябре будет доступна функция, которая показывает большинство крупных пожаров.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.