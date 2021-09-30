МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Компания Facebook "вполне вероятно" может получить в РФ оборотный штраф за неудаление запрещенной информации, такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Facebook в России могут присудить миллиардный штраф

"Я считаю, что такое вполне вероятно, по той причине, что Facebook не обращает внимания в принципе на действия Роскомнадзора", — сказал Кусков.

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что Роскомнадзор вызвал представителей Facebook 4 октября для составления протокола из-за повторного неудаления запрещенной в России информации, кроме того, протокол за повторное правонарушение в октябре планируется составить и для Google. В Роскомнадзоре подтвердили РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает наказание за нарушение порядка ограничения доступа или удаления информации, доступ к которой запрещен в России. В частности, повторный отказ от ограничения доступа или удаления такой информации влечет для юрлиц штраф в размере от 5% до 10% годовой выручки.

Собеседник РИА Новости при этом подчеркнул, что если компания хочет работать в России и предоставлять свои услуги, то она должна исполнять те законодательные акты, которые действуют на территории нашей страны.