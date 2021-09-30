МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Платформенные занятые в России в среднем работают 27 часов в неделю и зарабатывают 408 рублей в час, следует из презентации Центра стратегических разработок (ЦСР), которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Платформенная занятость — это форма занятости, когда частные лица предоставляют заказчикам платные услуги с использованием онлайн-сервисов (платформ), которые сводят их вместе. Коллективную деятельность платформ обычно называют платформенной экономикой, она начала формироваться в Европе и США в середине 2000-х годов. Ее бурный рост произошел в 2020 году и был обусловлен пандемией коронавируса, а также возросшим спросом на курьерские услуги и услуги такси.

По данным ЦСР, среди всех платформенных занятых в России 62% — мужчины, а средний возраст составляет 31 год. В качестве основных причин прекращения сотрудничества с платформами эксперты указывают отсутствие социальных гарантий и задержки выплат.

При этом наиболее востребованной соцгарантией платформенные занятые называют предоставление оплачиваемого отпуска.

В ЦСР отмечают, что при невозможности работать, например из-за болезни, 40% платформенных занятых оказываются в сложной жизненной ситуации. По данным экспертов, 32% в таком случае живут на сбережения, а 22% берут деньги в долг.

"Вопрос о трудовом статусе платформенных занятых стоит на повестке дня во многих странах: должны ли они признаваться наемными сотрудниками или предпринимателями, или их следует отнести к третьей промежуточной форме — платформенным занятым с предоставлением промежуточного объема социальных гарантий? Большинство стран находятся на этапе дискуссии, в то время как конкретные действия предприняты лишь в некоторых странах", — прокомментировала РИА Новости вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.