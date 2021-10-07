МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ЦРТ (специализируется на системах распознавания голоса, синтеза речи, записи, анализа, идентификации лица и голоса) Дмитрий Дырмовский. Эксперт рассказал о способах защиты биометрии

"Биометрические данные принципиально нельзя украсть, в отличие, к примеру, от классических средств: пароля, который до сих пор могут хранить рядом с банковской картой, или паспорта. Как средства аутентификации данные паспорта могут быть скомпрометированы. Например, мы не обладаем информацией том, где еще могут быть использоваться данные нашего паспорта, когда мы регистрируемся в отель", — заявил эксперт.

"И пароль, и паспорт, и другие средства идентификации на основе какой-либо информации могут быть скопированы в полной мере, чего нельзя сказать о биометрии. Безусловно, есть попытки воспроизведения биометрии: например, взять фото из открытых данных в социальной сети, выдав за биометрический слепок, но такие попытки можно вычислить современными техническими средствами liveness detection и предотвратить", — подчеркнул эксперт.

Усилить защиту биометрии от попыток взлома поможет использование нескольких биометрических модальностей, пояснил эксперт: например, лица и голоса (двухфакторная, мультимодальная биометрия), с обязательным использованием технологий антиспуфинга — защиты от взлома. "Также важно обращать внимание на опыт конкретного поставщика биометрических решений: большое количество реализованных проектов подтвердит экспертизу и опыт в грамотной интеграции решения в инфраструктуру, опыт имплементации в соответствующие контуры защиты, что критично важно", — добавил Дырмовский. Касперская назвала угрозу, которую создает цифровизация

Преимуществ использования биометрии много, в целом это безопасность, комфорт и удобство, рассуждает эксперт. Мы уже давно разблокируем смартфоны "по лицу", проходим в офисы и фитнес-центры с помощью биометрических турникетов, не боясь забыть пропуск, и, что важно в период сложной эпидемической обстановки – бесконтактно. "В финтехе, телекоме, девелопменте биометрия позволяет дистанционно подтверждать личность клиента и совершать необходимые операции. Пандемия только усилила тренд дистанционного обслуживания, что спровоцировала спрос на биометрические решения", — перечислил Дырмовский.

Перспективные направления использования биометрии – государственные биометрические системы, которые создают разные страны по всему миру, уверен эксперт. Он считает, что однозначно будет усиливаться тренд внедрения голосовой и лицевой биометрии в финтехе, телекоме, девелопменте, где идентификация клиентов с помощью биометрии позволит получать услуги дистанционно, а также улучшать качество обслуживания, с учетом персональных предпочтений клиента, узнавая его по лицу и голосу.

"Большие перспективы внедрения в аэропортах: пассажир, который согласился сдать свои биометрические данные, может проходить контроль перед посадкой на рейс "по лицу", значительно упрощая формальные процедуры. Все больше офисов и промышленных предприятий используют биометрические системы контроля и управления доступом. Проход "по лицу" — бесконтактный, что актуально в период пандемии, технологично и просто – не требует пропуска", — заключил он.